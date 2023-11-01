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Gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı - Son Dakika

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı

Son Güncelleme: 01.11.2023 19:36

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. X platformu üzerinden yapılan paylaşımda Murat Ağırel'in bir gönderisi alıntılanarak, ''Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!'' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ADALET HERKESE VE HER YERDE"

X hesabından paylaşım yapan Polat, gazeteci Murat Ağırel'in bir gönderisini etiketleyerek, "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" dedi.

Gözaltındaki Dilan Polat paylaşım yaptı: Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINDA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltına alınan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı - Son Dakika
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