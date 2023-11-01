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Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı - Son Dakika

Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 01.11.2023 18:48

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu nezarethanede ilginç tavırlar sergiledi. Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, Dilan Polat'ın ise ilaçlarını istediği öğrenildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki üç ismin tavırları ve istekleri ise şaşkına çevirdi.

NEZARETHANEDEKİ İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü muhabirinin verdiği bilgilere göre nezarethaneye konan Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, eşi Dilan Polat'ın ise sinir hastası olduğunu söyleyerek ilaçlarını istediği ortaya çıktı. Öte yandan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun ise koku rahatsızlığı ve lupus hastası olduğunu belirtip ambulans istediği öğrenildi.

Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINDA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı - Son Dakika
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