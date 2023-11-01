Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki üç ismin tavırları ve istekleri ise şaşkına çevirdi.

NEZARETHANEDEKİ İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü muhabirinin verdiği bilgilere göre nezarethaneye konan Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, eşi Dilan Polat'ın ise sinir hastası olduğunu söyleyerek ilaçlarını istediği ortaya çıktı. Öte yandan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun ise koku rahatsızlığı ve lupus hastası olduğunu belirtip ambulans istediği öğrenildi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINDA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.