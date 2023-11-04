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Gözaltındaki Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gözaltındaki Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi

Son Güncelleme: 04.11.2023 08:20

Salı günü gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 24 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, kendilerini görüntülenen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetten çıkarılan çift, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi.

İFADELERİ 6 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı.

34 ŞÜPHELİNİN 24'Ü GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı.

Dilan Polat, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Gözaltındaki Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltındaki Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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