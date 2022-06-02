Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı

02.06.2022 14:55
Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı

Kayseri'de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı.

Kayseri'de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bıçaklı yaralama olayına karışan 2 şüpheli, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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