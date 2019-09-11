Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldü

ABD'de Michael Chad Breinholt isimli bir adam, 'uyuşturucu etkisi altında' araç kullanmaktan gözaltına alındı. İşlemlerinin yapılması için beklediği odada polisin silahını alan Breinholt, çıkan arbedede polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, ABD'nin Utah eyaletinin West Valley şehrinde 23 Ağustos'ta meydana geldi. Polis tarafından, 'uyuşturucu etkisi altında' araç kullanmaktan gözaltına alınan Breinholt, gözaltı sırasında işlemlerinin yapılmasını beklediği sırada odaya giren polislerden birinin silahını aldı. Bunun üzerine birkaç polis memuru odaya girerek, Breinholt'a müdahale etti ve bu sırada arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Breinholt, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

24 Ağustos'ta polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığı, 6 Eylül'de de olayın görüntülerinin medya ile paylaşıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

O anlar polis memurlarının üzerindeki kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Breinholt'un gözaltında işlemlerinin yapıldığı sırada odada beklemesi

-Breinholt'un polis memurundan silahı alması

-Arbede yaşanması

-Polis memurlarının silahı alan Breinholt'a müdahale etmesi

-Silah sesinin duyulması

-Olayın 4 farklı kameradan görüntüsü