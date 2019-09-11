Son Dakika Haberleri: Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldü

1 saat önce

Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldüABD (DIŞ) ? ABD'de Michael Chad Breinholt isimli bir adam, 'uyuşturucu etkisi altında' araç kullanmaktan gözaltına alındı.

Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldü

ABD (DIŞ) ? ABD'de Michael Chad Breinholt isimli bir adam, 'uyuşturucu etkisi altında' araç kullanmaktan gözaltına alındı. İşlemlerinin yapılması için beklediği odada polisin silahını alan Breinholt, çıkan arbedede polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, ABD'nin Utah eyaletinin West Valley şehrinde 23 Ağustos'ta meydana geldi. Polis tarafından, 'uyuşturucu etkisi altında' araç kullanmaktan gözaltına alınan Breinholt, gözaltı sırasında işlemlerinin yapılmasını beklediği sırada odaya giren polislerden birinin silahını aldı. Bunun üzerine birkaç polis memuru odaya girerek, Breinholt'a müdahale etti ve bu sırada arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Breinholt, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

24 Ağustos'ta polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığı, 6 Eylül'de de olayın görüntülerinin medya ile paylaşıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

O anlar polis memurlarının üzerindeki kameralarca kaydedildi.

Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı
Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:40:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gözaltındayken polisin silahını aldı, vurularak öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]