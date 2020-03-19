Gözcübaba Erkek Öğrenci Yurdu kapandı - Son Dakika

Gözcübaba Camii'nin alt katında 2012 yılında açılan Gözcübaba Erkek Öğrenci Yurdu, Kadıköy Müftülüğü tarafından kapandı.

50 öğrenci kapasitesi bulunan yurtta etüt odası ve kütüphane de bulunuyordu. Yurtta bulunan eşyalar da boşaltıldı. Binanın depo yapılacağı öğrenildi.

Yurtta kalan öğrennciler, sokakta kaldıklarını belirterek, Kadıköy Müftülüğünün fırsattan istifade yurdu tasfiye ettiğini söylediler.

(İHA)