Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj, Constantia Flexibles'a satılıyor - Son Dakika

Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj, Constantia Flexibles'a satılıyor

29.04.2021 22:37
Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj, Constantia Flexibles'a satılıyor, System.String[]

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj'ın dünyanın en büyük 3'üncü esnek ambalaj şirketi Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma imzalandı.

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj'ın dünyanın en büyük 3'üncü esnek ambalaj şirketi Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma imzalandı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Propak Ambalaj'ın toplam sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden paylarının satışı için, Constantia Flexibles ile 120 milyon Euro işletme değeri üzerinden satış anlaşması imzalandı. İmzalanan satış anlaşmasının ardından yasal onayların alınmasıyla birlikte, devir tarihinde hesaplanacak hisse bedeli üzerinden satış tamamlanacak. Bu satış sürecinde, Pragma'dan münhasır finansal danışmanlık hizmeti alındı.

Ambalaj sektöründe 45 yıla yaklaşan deneyimiyle Propak, flexo ve rotogravür baskı kabiliyetleriyle Türkiye'nin lider baskılı esnek ambalaj üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. 2017 yılında Yıldız Holding'in girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'in bünyesine katıldıktan sonra gerek üretim gerekse inovasyon yeteneklerini daha da geliştirerek büyük değer kazanan Propak, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ediyor. İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İskandinavya gibi toplam 24 ülkede 100'den fazla müşterisine yıllardır en kaliteli ürünleri sunan Propak Ambalaj, 40 bin metrekareyi aşan Düzce üretim tesisi ve 360 çalışanıyla, sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermeden tüm dünyaya hizmet veriyor.

Üretim kapasitesi, güçlü müşteri portföyü ve yaygın dağıtım ağıyla pazarda büyük ilgi gören Propak Ambalaj'ı satın almak üzere anlaşma imzalayan Constantia Flexibles da halen 16 ülkede 37 tesis ve yaklaşık 8 bin 300 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıldız Holding'de ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanmaya devam ederken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla da potansiyel gördüğümüz alanlara yatırım yapıyoruz. Bünyemize kattığımız şirketleri güçlü Ar-Ge, inovasyon, üretim ve dağıtım kapasitemiz sayesinde geliştiriyor ve karlı yatırımlara dönüştürüyoruz. Propak Ambalaj da bu anlamda çok önemli bir örnek sergiliyor. Özellikle Gözde Girişim'in bünyesine katılmasından itibaren kayda değer bir büyüme gösteren Propak şu anda 300 milyon metrekare flexo, 236 milyon metrekare rotogravür üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 2017 yılında satın aldığımız Propak Ambalaj'ı bugün daha da verimli ve karlı bir şirket olarak Constantia Flexibles'a devretmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz. Gözde Girişim çatısı altında son yıllarda göstermiş olduğu başarılı performansı neticesinde Propak Ambalaj, esnek ambalaj sektöründe dünyanın en büyük 3'üncü şirketi olan Constantia Flexibles bünyesinde tam anlamıyla global bir oyuncu olacak. Propak'ın bu yeni dönemde daha da başarılı işlere imza atacağına inanıyor, satış anlaşmasının tüm taraflara hayırlı olmasını diliyoruz."

Yıldız Holding, Gözde Girişim, Türkiye, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj, Constantia Flexibles'a satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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