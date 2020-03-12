Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının 35 milyon TL'ye satışını tamamladı - Son Dakika
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Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının 35 milyon TL'ye satışını tamamladı

7 saat önce

Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın satış sürecini tamamladı.

Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının 35 milyon TL'ye satışını tamamladı, System.String[]

Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın satış sürecini tamamladı. Can Uluslararası Yatırım Holding ile 35 milyon TL'lik anlaşma imzalanırken, KAP'a hisse devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.


Yıldız Holding iştiraki Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılında çoğunluk hissesini aldığı Sebat Çakmak'ta hisse devir işlemi tamamlandı. Tokai marka çakmakların üretimini yapan Sebat Çakmak, Can Uluslararası Yatırım Holding'e 35 milyon TL karşılığında satıldı. Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, tamamlanan hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, " Türkiye'nin farklı sektörlerde yatırım yapan en büyük girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim, başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Cazip sektörlere yatırım yapan şirketimiz, zamanı geldiğinde portföyündeki şirketleri elden çıkararak paydaşlarımıza değer oluşturuyor. Sebat Çakmak'ın gelecek dönemde Can Uluslararası Yatırım Holding çatısı altında başarılarını sürdürmesini diliyoruz. Gözde Girişim satıştan elde edilen nakdi, borç ödemede kullanmayı planlıyor" dedi.


Gözde Girişim şirketlere değer katıyor


Gözde Girişim, hızlı büyüme vaad eden sektörlere yatırım yapıyor. Söz konusu şirketler, yapılan yatırımlarla büyürken, genellikle sektörünün önde gelen kurumlarına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve istihdama katkı da sağlanıyor. Sebat Çakmak, Gözde Girişim bünyesine katıldıktan sonra hem geniş bir tüketici kitlesine ulaştı hem de değerini her yıl artırdı. Geçen yıllarda iç pazarda çok sayıda başarıya imza atan Sebat Çakmak, Tuzla fabrikasında üretim yapıyor. "Çakar çakmaz çakan çakmak" sloganıyla tanınan şirket, 2013 yılından bugüne kadar Gözde Girişim altında faaliyetlerini sürdürüyordu. Gözde Girişim'in bünyesinde, Kümaş, Polinas, Penta, Derby gibi sektörünün lideri şirketler ve markaları bulunuyor. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
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