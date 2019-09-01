Gözde Kayra'ya mahkemeden ret

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada tiyatrocu oyuncusu Metin Yıldız ile üniversite öğrencisi Gözde Kayra'nın 3 yıllık bir sevgililik ilişkisi yaşandığı ifade edildi. İkilinin uzun bir süre aynı evde yaşadığının belirtildiği dilekçede, "İlişkisini ailesinden gizleyen Gözde Kayra, Metin Yıldız'ın vaatlerine inanmıştır. Daha sonra ailesinin bu ilişkiyi öğrenmesi üzerine ailesini karşısına alan Gözde Kayra, Metin Yıldız ile yaşamaya devam etmiştir. Zaman ilerledikçe psikolojik şiddet gören Gözde Kayra, birkaç kez ilişkisini bitirmek istese de Metin Yıldız buna izin vermemiştir. Metin Yıldız en son 17 Temmuz 2019 gecesi saat 01.00'de elinde rakı bardağı ile birlikte yaşadıkları daireye gelmiş ve Gözde Kayra'yı darp etmiştir. Sevgilisinin elinden kurtulan Gözde Kayra kendisini yatak odasına kilitlemiş ve polisten yardım istemiştir. Taraflar arasında çıkan çoğu tartışmanın sebebi ise Gözde Kayra'nın ailesinden aldığı harçlık ve arkadaşlarından aldığı borç paralarla ev kirasını ödemesi, buna karşın Metin Yıldız'ın eline geçen her parayı alkole ve diğer bağımlılıklarına yatırmasından kaynaklanmasıdır. Metin Yıldız, evin kirasını, sigara ve yemek parasını bile uzunca bir süre Gözde Kayra'nın harçlıklarından ve arkadaşlarından aldığı borç paralarla karşılamıştır. O gece çıkan tartışma da yine aynıydı. Metin Yıldız, Gözde Kayra uyurken çantasından kredi kartını ve çantadaki cüzi miktarda parasını almış ve eğlenmeye gitmiştir. Gece saat 01.00'de elinde rakı bardağı ile gelince Gözde Kayra artık bu durumu kaldıramamış ve taraflar arasında tartışma yaşanmıştır. Metin Yıldız sevgilisini darp etmiştir" denildi.



KARİYERİNİ KURTARMAK İÇİN



Basında daha sonra çiftin darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi olduğu şeklinde haberlerin çıktığının anlatıldığı dilekçede, "Metin Yıldız kariyerini kurtarabilmek için gazetede ve televizyonda gerçek dışı demeçler vermiştir. Metin Yıldız sevgilisinin hasta olduğunu söyleyecek kadar ileriye gitmiştir. Gözde Kayra'nın kaldıkları odayı ateşe verdiği iddiasında bulunmuştur. Bu iddia gerçek dışıdır. Gözde Kayra'nın bir hastalığı yoktur. Yangın olayı bir kazadır. Kasten yangın çıkarmamıştır. Gözde Kayra'ya 'asıl o beni dövdü' iddiası ise Metin Yıldız'ın kendisine saldırıda bulunulmuş gibi göstermeye çalışması ve Kayra'yı itibarsızlaştırmak istemesidir. Metin Yıldız gerçek dışı açıklamalarına istinaden insanlara karşı duygu sömürüsü yaparak bu şekilde kamuoyunu da arkasına almaya çalışmaktadır. Metin Yıldız'ı Gözde Kayra ile ilgili olarak basına demeçler vermesinin, yayınlarda onun hakkında konuşmasının, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıması nedeniyle ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini ve yayınların internet sitelerinden kaldırılmasını istiyoruz" denildi. Ancak mahkeme Gözde Kayra'nın ihtiyati tedbir talebi ile yayınların internet sitelerinden kaldırılması talebini reddetti.