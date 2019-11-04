Gözde Kırdar'ın forması ölümsüzleşti

Süleyman ARAT - Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Genel Müdürü ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, Gözde Kırdar'ın ailesi ile eski ve son takım arkadaşları katıldı.



Kariyerinde 2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar ligi kupası, 6 Türkiye lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 Challenge kupası, 1 Top Teams kupaları bulunan Gözde Kırdar, 20 yıl önce Kütahya'da voleybola başladı.



Ardından, Güneş Sigorta alt yapısına geçti 2000 yılında yeni adı VakıfBank olan kulüpte 8 yıl kaptan olan Gözde, 2 numaralı formayla özdeşlemişti. 2016 yılında Fenerbahçe erkek voleybol takımı kondisyoneri Alessandro Bracceschi ile evlenen ve voleybolu bıraktığını açıklayan Gözde'nin 9 aylık Mavi adlı bir kızı bulunuyor.