Son Dakika Haberleri: Gözde Kırdar'ın forması ölümsüzleşti
Son Dakika Spor Gözde Kırdar'ın forması ölümsüzleşti

Gözde Kırdar'ın forması ölümsüzleşti

6 saat önce

Süleyman ARAT - Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, Gözde Kırdar'ın ailesi ile eski ve son takım arkadaşları katıldı.

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Süleyman ARAT - Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Genel Müdürü ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, Gözde Kırdar'ın ailesi ile  eski ve son takım arkadaşları katıldı.


Kariyerinde 2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar ligi kupası, 6 Türkiye lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 Challenge kupası, 1 Top Teams kupaları bulunan Gözde Kırdar, 20 yıl önce Kütahya'da voleybola başladı.


Ardından, Güneş Sigorta alt yapısına geçti 2000 yılında yeni adı VakıfBank olan kulüpte 8 yıl kaptan olan Gözde, 2 numaralı formayla özdeşlemişti. 2016 yılında Fenerbahçe erkek voleybol takımı kondisyoneri Alessandro Bracceschi ile evlenen ve voleybolu bıraktığını açıklayan Gözde'nin 9 aylık Mavi adlı bir kızı bulunuyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vakıflar Bankası, Akif Üstündağ, Gözde Kırdar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:24 
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