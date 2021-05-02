Gözde kızarıklık, batma ve yanmaya dikkat - Son Dakika

Alt veya üst göz kapağının içe dönmesi olarak bilinen entropium ile ilgili Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, uyarılarda bulundu. Yeniad, "Göz kapakları içeri doğru dönen hastalarda genellikle gözde kızarıklık, batma, yanma ve sulanma gibi şikayetler görülür. Kirpikler uzun süre korneaya değmeye devam ederse gözde delinmeye yol açabilir" dedi.

Entropium olarak adlandırılan göz kapaklarının ve kirpiklerin içeri doğru dönmesi durumunun tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini dile getiren Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, uyarılarda bulundu. Gözde kızarıklık, batma, yanma ve sulanma şikayetlerinin önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yeniad, "Kirpiklerin içeri doğru dönerek saydam tabaka olan korneaya değmesi ile son derece ciddi sonuçlar doğurmakta tedavi edilmeyen durumlarda ciddi görme kayıpları görülebilmektedir. Kirpikler uzun süre korneaya değmeye devam ederse gözde delinmeye yol açabilir bu yüzden cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır" diye konuştu.

KİMYASAL YARALANMALAR TETİKLEYEBİLİR

Göz kapağının içeri dönmesinin sıklıkla yaşlanmaya bağlı olarak kapak bütünlüğünün ve bunu oluşturan yapıların bozulması ile oluştuğunu belirten Yeniad, "Bunun dışında kimyasal yaralanmalar, travma veya konjonktiva hastalıklarına bağlı olarak da meydana gelebilir. Nadiren doğuştan ufak bebeklerde de bu durum görülebilmektedir. Ancak entropiuma çok benzeyen ve epiblefaron dediğimiz kapağın değil sadece kirpiklerin içeri doğru döndüğü durum mutlaka ayırt edilmelidir çünkü epiblefaron çoğunlukla kendiliğinden düzelmekte konjenital entropium ise mutlaka acil tedavi gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK YARIM SAATTE TEDAVİ MÜMKÜN

"Göz kapağının içeri dönmesi lokal anestezi altında 20-25 dakika süren bir işlem ile tedavi edilebilmektedir" diyen Doç. Dr. Yeniad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ameliyat sonrasında hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur ve evine gidebilir. Hastalar günlük işlerinin rahatlıkla yapabilirler. Ameliyattan sonra yara yerine antibiyotikli merhemlerin sürülmesi yeterlidir. Kapaktaki dikişler ameliyattan 1 hafta sonra alınır.Yapılan ameliyat sonrasında hastalarda fark edilir hiçbir iz kalmamaktadır."