Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti - Son Dakika

Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti

Son Güncelleme: 24.08.2023 16:49

Oyuncu Gözde Mukavelat, annesiyle evde oturduğu esnada duvarına kurşun isabet etti. Annesiyle ölümden dönen oyuncu, sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anlatarak ''Allah'a emanet yaşıyoruz. Ülkede güvenlik büyük sorun'' dedi.

Arka Sıradakiler, Acil Aşk Aranıyor ve Küçük Gelin gibi dizilerdeki rolüyle tanınan Gözde Mukavelat, dün annesiyle evinde otururken duvarına kurşun isabet etti. Maganda kurşunuyla neye uğradığını şaşıran oyuncu, İstanbul'un göbeğinde böyle bir sorunun yaşanmasına ve can güvenliğinin olmamasına sitem etti.

"EVİN İÇİNDE HAREKET EDEMEDİK, DÜŞMANIM YOK"

Evine isabet eden kurşunlardan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Evin içinde hareket edemedik. Kim bilmiyoruz, düşmanım yok ama bilemiyorsun ki. Annem hasta, ilacı içeride kaldı ulaşmak zorundaydım bir yerlere çok tedirgin oldum" dedi.

"BEN ÖLMEDEN KİMSE BİR ŞEY YAPAMIYOR"

Paylaşımın ardından gelen arama ve mesajlara geri dönemediğini belirten oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak "Arayan, soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım. Güvenlik büyük bir sorun. Ben ölmeden kimse bir şey yapamıyor bu yani. Bireysel silahlanma başlı başına sorun ve bu millet akıllanmaz. Onlarca insan öldü, yok yine devam" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE GÜVENLİK BÜYÜK SORUN"

Yaşananların ardından bir video yayınlayan Gözde Mukavelat, şunları söyledi: Polis gelip kovan aradı ama bulsa da bir şey yapamayacaklarını söyledi. Çünkü ruhsatsız silahlar var. Ara sokaklarda kamera yok. Allah'a emanet yaşıyoruz. 2 ay önce de kapıma dolandırıcılar gelmişti. Güvenlikli bir yerde oturmuyorum ama burası İstanbul'un göbeği Şişli... Burada bu oluyorsa başka yerlerde neler oluyordur. Dikkat edin bile diyemiyorum, garip. Çok korktum çünkü bu olay salonumda oldu. Annem arkası dönük oturuyordu eğer arka tarafta inşaat olmasaydı bir tanesi annemin kafasına gelebilirdi. Bunu düşünmek bile yeter. Hepiniz Allah'a emanet olun. Daha güzel günler olsun inşallah. Ülkede güvenlik büyük sorun."

Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti
Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti
Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti
Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti

Instagram, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti - Son Dakika
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