Gözde turizm beldesinde tabela kirliliğin önüne geçmek için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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Gözde turizm beldesinde tabela kirliliğin önüne geçmek için çalışma başlatıldı
6 saat önce
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesinde cadde ve sokak başlarına dağınık şekilde yerleştirilen işletme adres tabelaları, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacı ile mevcut yerlerinden kaldırılarak Ortaca Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yerlerine alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesinde cadde ve sokak başlarına dağınık şekilde yerleştirilen işletme adres tabelaları, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacı ile mevcut yerlerinden kaldırılarak Ortaca Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yerlerine alındı.
Dalyan'a gelen misafirler ve esnaflar tarafından iletilen talepler üzerine çalışmalara başladığını belirten Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk; "Bizlere gelen şikayetler ve zabıta ekiplerimizin gözlemleri sonucu Dalyan Mahallemizde sokak ve cadde başlarında bir çok işletmeye ait tabela olduğunu ve görüntü kirliliği olduğunu tespit ettik. Bu tabelaları kaldırıp bir araya alarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz cadde ve sokak başlarında gelen misafirlerin görebileceği yerlere işletme tabelalarının asılacağı alanlarının çalışmalarını tamamladılar. İşletmelerimiz için hazırladığımız alanlara işletmelerimizin tabelalarını astık. Tabelası olamayan işletmelerde Dalyan Zabıta Ofisimize uğrayarak başvuruda bulunabilirler. İlçemize hizmet etmek, ilçemizin daha modern daha yaşanılabilir bir kent olması için Belediye Başkanımız Alim Uzundemir yönetiminde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:51 Kaynak: İHA
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