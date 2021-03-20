Gözde turizm merkezi Alanya, yabancıların da vazgeçilmez adreslerinden oldu - Son Dakika

Gözde turizm merkezi Alanya, yabancıların da vazgeçilmez adreslerinden oldu

20.03.2021 11:11
Gözde turizm merkezi Alanya, yabancıların da vazgeçilmez adreslerinden oldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesi, yabancıların yaşamak için en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi, yabancıların yaşamak için en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

Alanya'da yerleşik yabancı sayısındaki artış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam etti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 333 bin kişinin yaşadığı ilçede, nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor.

Doğal ve tarihi güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, Alanya'nın, yıllardır özellikle Avrupalıların çokça tercih ettiği bir yer olduğunu söyledi.

Tatil için gelen Avrupalıların zamanla Alanya'nın doğal ve tarihi güzelliğini görerek ilçede yaşamayı tercih ettiğini vurgulayan Ürkmezer, "80'den fazla milletten yaklaşık 33 bin yabancı, Alanya'da yerleşik olarak ikamet ediyor. Bunların en başında Rusya vatandaşları geliyor. Almanya ve İskandinav ülkelerinden sonra da buraya son yıllarda Irak, İran ve Kazakistan kökenli vatandaşlar geliyor." dedi.

Alanya'da 17 yıldır, yerleşik yabancıların sosyal ve toplumsal hayata katılımını daha da artıran bir meclisin bulunduğuna değinen Ürkmezer, mecliste Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Kazakistan gibi farklı milletlerden temsilcilerin olduğunu dile getirdi.

Görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı meclisin aynı zamanda Alanya'daki huzurun da nişanesi olduğuna dikkati çeken Ürkmezer, ilçede herkes için huzurlu bir ortam sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir yer

İlçedeki yabancıların ekonomik hayatın bir parçası olduğunu anlatan Ürkmezer, ekonomide yabancıların payının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu ifade etti.

Ürkmezer, yabancılara konut satışının iyi gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yabancılar tarafından yaklaşık 50 bin civarında taşınmaz elde edinilmiş. Burada Rusya, Norveç ve Almanya ile Kuzey Avrupa ülkeleri önde gidiyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü Avrupa'dan ve çeşitli ülkelerden ne kadar çok tercih ediliyorsanız, o kadar da huzurlu ve yaşanabilir bir kentsiniz demektir. İnsanlar memleketlerini bırakıp, geliyorlar. Salgına rağmen Alanya'ya tercih eden çok. Tercih çok olunca onların burada mutlu olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin göz bebeği ilçelerinden Alanya, insanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir yer olarak öne çıkıyor."

"Benim ikinci ülkem"

İnşaat ve emlak sektöründe çalışan Gürcü Anjelika Anzhela Chezhia ise Alanya'nın herkesin yaşamak istediği bir yer olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 sürecinde konut satışları arttı. İnsanlar bu süreçte satıp gitmekten daha çok gelmeye çalışıyor." diye konuştu.

Ailesiyle 4 yıldır Alanya'da yaşayan Rus uyruklu Irina Ibnegagieva ise Kovid-19 sürecinde Türkiye'ye çok güvendiklerini ve inandıklarını dile getirdi.

Türkiye'de sürecin iyi yönetildiğini aktaran Ibnegagieva, "Türkiye'yi çok seviyorum. Oğlum burada okula gidiyor. Burada yaşadığım için mutluyum. Benim ikinci ülkem. Burada rahat bir yaşam var." ifadesini kullandı.

Antalya, Türkiye, Alanya, Rusya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gözde turizm merkezi Alanya, yabancıların da vazgeçilmez adreslerinden oldu - Son Dakika


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