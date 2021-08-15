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Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor - Son Dakika

Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor

15.08.2021 11:04
Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor, System.String[]

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum, 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ile de adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum, 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ile de adından söz ettiriyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, deniz, kum ve güneşin yanı sıra düzenlenen ulusal ve uluslararası sanat etkinlikleriyle tatillerini renklendiriyor.

Yıllardır gerçekleştirilen Gümüşlük Müzik Festivali de Bodrum müdavimlerine keyifli anlar yaşatan etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Sanat yaşamında İngiliz Kraliyet Filarmoni, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi dünyanın önde gelen orkestraları eşliğinde solist olarak sahne alan ve 2 binden fazla konser veren devlet sanatçısı piyanist Onay'ın sanat danışmanlığında yürütülen festival, bu yıl yine kumda, suda ve taşta konseptiyle organize edildi.

Festival kapsamında, Gürcistan uyruklu piyanist Valerian Shiukashvili ile piyanist Barış Büyükyıldırım'ın konserinden elde edilen gelir, orman yangınlarından zarar görenlere verilecek.

"İyi ki sanat var iyi ki bizi destekleyenler var"

Onay, 24 Temmuz'da başlayan festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18'inci kez düzenledikleri festivalle sanatseverlerin karşısına çıkmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da çok güzel bir festival programı hazırladıklarını aktaran Onay, bundan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

Festival süresince 17 konser verileceğine değinen Onay, "Festivalimize ilgi çok güzel, o yüzden çok mutluyuz. Bütün sıkıntılarımıza rağmen bu güzelliklerde müzikle buluşmak hepimiz için çok değerli. İyi ki sanat var iyi ki bizi destekleyenler var." dedi.

Yabancı sanatçılar çocuklara piyano eğitimi verecek

Hollanda, İspanya, Fransa, İsrail ve Almanya'dan sanatçıların festivalde yer alacağını aktaran Onay, sanatçıların hem konserlerle güzellikler yaşatacağını hem de çocuklara eğitim vereceğini, uzmanından eğitim alan çocukların da konser vereceğini kaydetti.

Festivalin hazırlığının kolay olmadığını belirten Onay, şöyle konuştu:

"Yıl boyunca çalışmalar devam ediyor. Festival yaklaşınca iyice yoğunlaşıyor. Birbirine çakışmaması için farklı festivallerle de temasa geçiyoruz. Bu zor bir şey. Festivalimizin sanat yönetmeni Eren Levendoğlu ekibi ve ben festivalin sanat danışmanı olarak çok büyük uyum içerisinde çalışmalar yapıp, bunları hazırlıyoruz. Bodrum'a gelen yabancı sanatçılar Türkiye ve Gümüşlük'ü o kadar güzel ve kalıcı ilham kaynağı olarak görüyorlar ki bu kulaktan kulağa yayılıyor. Bize katılmak isteyen sanatçılar çoğalıyor. Çok güzel tanıtım oluyor. Gümüşlük Müzik Festivali ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli bir festival."

Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı festival, eylül ayında sona erecek.

Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor
Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor
Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor
Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor
Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor

Müzik Festivali, Festival, Turizm, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gözde turizm merkezi Bodrum'da uluslararası müzik festivaliyle kulakların pası siliniyor - Son Dakika


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