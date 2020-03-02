Gözde turizm merkezi Bodrum'un mavi suları gönüllü dalgıçlara emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gözde turizm merkezi Bodrum'un mavi suları gönüllü dalgıçlara emanet - Son Dakika

Gözde turizm merkezi Bodrum'un mavi suları gönüllü dalgıçlara emanet

14 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da bir araya gelen gönüllü 15 dalgıç, ilçenin masmavi sularını yaz kış demeden temiz tutmak için çaba sarf ediyor.

Gözde turizm merkezi Bodrum'un mavi suları gönüllü dalgıçlara emanet, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da bir araya gelen gönüllü 15 dalgıç, ilçenin masmavi sularını yaz kış demeden temiz tutmak için çaba sarf ediyor.

Dünyanın birçok bölgesinden yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Bodrum, mavinin bütün renklerini barındıran koylarıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Tatilcileri cezbeden denizin temiz kalması amacıyla Bodrum Belediyesinin farklı birimlerinde çalışan 15 dalgıç, altı yıl önce "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla bir araya geldi.

Gönüllü dalgıçlar, deniz dibini atıklardan arındırıyor.

"İnsanların çevreye verdiği zararı görünce üzülüyoruz"

Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli bilgisayar programcısı 40 yaşındaki Eray Bartan, AA muhabirine, gönüllü temizlik yapmanın kendisine büyük huzur verdiğini söyledi.

Dalgıç arkadaşlarının hepsinin özverili bir çalışma sergilediğine değinen Bartan, "Dalgıçlığı ailesinden öğrenen ve küçüklüğünden bu yana dalış yapanlardan oluşan bir ekibiz. Berrak suyu gördüğümüzde çok mutlu, çamurlu ve pis suyu gördüğümüzde de mutsuz oluyoruz. İnsanların çevreye verdiği zararı görünce üzülüyoruz. Ekolojinin ve çevrenin korunmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki Öner Karaçiçek, ekipte yıllardır dalgıçlık yapan arkadaşlarının olduğunu ifade etti.

Tavsiye üzerine başlanan çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü aktaran Karaçiçek, "Yarınlarımızı da düşünmemiz lazım. Bu denizler bizim. Çalışmalarımız sayesinde atıkların her yıl daha da azaldığını gördük." dedi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan, denizdeki canlıların zarar görmemesi ve eşsiz koyların kirlenmemesi için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Deniz temizliği konusunda bilinçlendiriyorlar

İhale ve Satın Alma Şefliğinde görevli 42 yaşındaki Serdar Özpınar ise projenin kendisini heyecanlandırdığını, ilk günkü gibi severek daldığını dile getirdi.

Dalışta denizde olmayacak her şeyi gördüklerini anlatan Özpınar, "Klozetten aküye, telsiz ekipmanlarından şişelere, çöp konteynerlerine kadar enteresan şeylerle karşılaştığımız oluyor. İnsanlara denizlere çöp atmamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyenin temizlik işleri biriminde görevli büro personeli Fatih Dursun ise kıyıların daha temiz tutulması için bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Muhasebeci Merve Nur Yaylalı da deniz temizliğine önem veren arkadaşlarına destek olduğunu söyledi.

Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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