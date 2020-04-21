Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin kalabalık meydanları, caddeleri, sahil ve yürüyüş yolları en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında bir sakinlik görülüyor.

İlçenin en işlek güzergahları Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda, ramazan ayı alışverişinden dolayı az sayıda insan yoğunluğu olsa da sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Bodrum'da Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Kumbahçe ve Paşatarlası sahilleri ile marina caddesindeki yürüyüş yolları boş kaldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk yaşanabilecek alanlarda rutin devriye görevlerini gün boyunca sürdürürken, sosyal mesafe kuralı ihlallerine ilişkin ihbarları da değerlendirdi.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı, parklar ile sahilde bulunan yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

İlçe merkezindeki banka önlerinde bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafelerini koruduğu gözlendi.

Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Plajları da en sakin günlerini yaşıyor.