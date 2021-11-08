Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi - Son Dakika

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Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

Ambulans uçakla getirilen Gözel bebek, Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR - Hidrosefali hastası Gözel bebek, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden ambulans uçak ile getirildiği Eskişehir'de tedavi altına alındı.

Kars'ta 10 hafta önce doğan ve hidrosefali tanısı konulan 5 kilogramlık Gözel bebek, tedavi için Eskişehir'e getirildi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden kuvözle bindirildiği ambulans uçak ile Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na getirilen Gözel bebeği 112 Acil Servis ekipleri karşıladı. Ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesine getirilen 60 santimetre boyundaki Gözel bebek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.