Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği - Son Dakika
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Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği

05.05.2022 11:13

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karların erimesiyle Gözeler köyünde derelerin oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karların erimesiyle Gözeler köyünde derelerin oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Ovacık ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

İlçedeki Kırkmerdiven Şelalesi, Munzur Gözeleri, Havaçor Vadisi, Karagöl, Kepır Yaylası ve Munzur Vadisi gibi alanlar ziyaretçiler tarafından en çok gezilen yerlerin başında geliyor.

İlçeye bağlı Gözeler köyünde de karların erimesiyle akan iki derenin oluşturduğu menderesler, yeşile bürünen çevresiyle yörede geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Fotoğraf ve doğa tutkunlarının gezi rotasında

Yemyeşil tarım alanlarından geçen ve çevresinde koyun sürüleri otlatılan menderesler, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da gezi rotasında yer alıyor.

Fotoğraf tutkunu Erdal Yavuzak, AA muhabirine, Yalova'dan Ovacık ilçesine gezmeye geldiğini söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yaptığını belirten Yavuzak, "Her mevsim fırsat buldukça Ovacık'a gelmeye çalışıyorum. Bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip buraya geldim. Buranın mükemmel bir coğrafyası ve doğası var. Ovacık her zaman keyifle fotoğraf üretebildiğimiz bir alan oluyor." dedi.

Yavuzak, ilçenin bahar aylarında daha da güzel olduğunu anlatarak, "Bölgedeki mendereslere ilk defa gitme fırsatı buldum. Ordu'nun yaylalarındaki menderesleri aratmayan menderesler çok güzel." ifadelerini kullandı.

Yöre sakinlerinden Caner Yalvaç da Ovacık'ın kentin en güzel ilçelerinden biri olduğunu aktardı.

Her yıl binlerce turistin ilçeyi ziyaret ettiğini ifade eden Yalvaç, "İlkbaharın gelişiyle dağlara gezi turları düzenliyoruz ve çok eğlenceli oluyor. Bu gezilerimiz sırasında menderesleri de ziyaret ediyoruz. Yeşilin tonlarıyla bütünleşen menderesler etkileyici görüntüler oluşturuyor." diye konuştu.

Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği

YORUMLAR
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Munzur Vadisi, İlkbahar, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği - Son Dakika


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