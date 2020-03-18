Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti - Son Dakika

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

6 saat önce

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti Sivas'ta korona virüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti, System.String[]

Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

SİVAS - Sivas'ta korona virüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

Sivas'ta korona virüs şüphesi ile Numune Hastanesi'nde oluşturulan izole edilmiş ünitede gözetim altında tutulan bir hasta, güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren takip sonrasında hastayı bulup ikna yoluyla olay yerine çağrılan ambulansa bildirip yeniden hastaneye dönmesini sağladı.

Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor         
17:43
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözetim altındaki hasta kaçtı, polis alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]