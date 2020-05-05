Gözetim süresi dolan 234 kişi evlerine gönderiliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya ve Kosova'dan getirilerek Uşak'ta öğrenci yurdunda karantinaya alınan 234 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Hava yoluyla 20 Nisan'da Almanya'dan gelen 132 ve 22 Nisan'da Kosova'dan gelen 102 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdundaki karantina süresini tamamladı.

Toplamda 234 kişi son sağlık taramaları da yapılarak otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Bazı vatandaşların ise yakınlarının araçlarıyla yola çıktıkları gözlendi.

Uşak'ta son olarak 23 Nisan'da Suudi Arabistan'dan getirilen 189 kişi, öğrenci yurdundaki karantina süresinin tamamlanmasını bekliyor.