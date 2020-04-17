Gözetim süresi dolan 44 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Çanakkale'de, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 44 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Katar'dan 3 Nisan'da Türkiye'ye gelen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kız öğrenci yurduna yerleştirilen 44 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Vatandaşlar sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslerle evlerine gönderildi.

Gözetim süresi dolanlar, otobüse binerken sorunsuz bir karantina süreci geçirdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Yurtlarda kalan ve karantina sürecini tamamlayan 156 kişilik ilk grup, 13 Nisan'da evlerine gönderilmişti.