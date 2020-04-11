Gözetim süresi dolan 467 kişi evlerine gönderiliyor - Son Dakika

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Gözetim süresi dolan 467 kişi evlerine gönderiliyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 467 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 467 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Türkiye'ye 28 Mart'ta giren ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ndeki KYK'ye bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu 467 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 467 kişi evlerine gönderilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar, yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken bazıları ise Düzce AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle 25 farklı ile gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:06 Kaynak: AA
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