Gözetleme Kulesi, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri"nde ele alınacak - Son Dakika

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" adı altında gerçekleşecek.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder'in yaptığı seminer serisinin üçüncüsü, "Gözetleme Kulesi" filmi üzerine 11 Mayıs'ta yapılacak. Önder'in yanı sıra Tuğba Kurt Ulucan, Pınar Üretmen, Pelin Esmer ve Hakan Karaş, "Uzlaşma" konulu oturumun konuşmacıları olacak.
Haziran 2022'ye kadar Akbank Sanat YouTube kanalında yayınlanacak seminer dizisi, vicdan, affetmek, yalan, kibir, ötekileştirme, merhamet, uzlaşma ve nefret alt başlıklarından oluşacak..
Belirlenen başlıklara yönelik seçilen filmler, yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümlerinde ele alınacak.
Kaynak: AA
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