Gözlem altındaki vatandaşlar hastaneden valizlerle ayrıldı - Son Dakika

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Gözlem altındaki vatandaşlar hastaneden valizlerle ayrıldı
6 saat önce
Çin'den tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan vatandaşlar, gözlem süresinin dolmasının ardından valizlerini toplayarak hastaneden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
Çin'den tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan vatandaşlar, gözlem süresinin dolmasının ardından valizlerini toplayarak hastaneden ayrıldı.
Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan vatandaşların gözlem süresi doldu. Vatandaşların valizlerini hazırlayarak hastaneden ayrıldığı görüntüler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 14 gün kaldıkları odalarından eşyalarını toplayarak ayrılan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. - ANKARA
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