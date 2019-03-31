Son Dakika Haberleri: Gözlemci Olarak Okula Girmek İsteyen 4 Kişi Sandık Çevresinden Uzaklaştırıldı

Gözlemci Olarak Okula Girmek İsteyen 4 Kişi Sandık Çevresinden Uzaklaştırıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözlemci olduklarını iddia ederek okula girmek isteyen 2'si İtalyan 4 kişinin sandık çevresinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Gözlemci Olarak Okula Girmek İsteyen 4 Kişi Sandık Çevresinden Uzaklaştırıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözlemci olduklarını iddia ederek okula girmek isteyen 2'si İtalyan 4 kişinin sandık çevresinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Hani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, birtakım basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Hani ilçesine İtalya'dan gelen gözlemci heyette yer aldığı söylenen kişilerin gözaltına alındığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

İlçede oy kullanılan bir okulda seçimlerde gözlemci oldukları iddiasıyla 2 İtalyan uyruklu kişi ile bir tercüman ve bir avukatın geldiği ifade edilen açıklamada, yapılan kontrollerde herhangi bir uluslararası gözlemci akreditasyonlarının bulunmadığı, ayrıca sandık alanında yer alacak kanunda sayılı kişilerden olmamaları nedenleriyle de 298 sayılı kanunun 81. ve 82. maddelerindeki düzenlemelere uygun olarak sandık çevresinden uzaklaştırıldıkları aktarıldı.

Açıklamada, kimlik kontrollerinin ardından söz konusu kişilerin o bölgeden ayrıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Herhangi bir gözaltına alınma söz konusu değildir. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Diyarbakır, Hani, Güncel
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