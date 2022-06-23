Gözlemciler: Brıcs Gündemi Dünyanın Kalkınmaya Yeniden Odaklanmasına Yardımcı Olacak - Son Dakika
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Gözlemciler: Brıcs Gündemi Dünyanın Kalkınmaya Yeniden Odaklanmasına Yardımcı Olacak

23.06.2022 20:14
Gözlemciler: Brıcs Gündemi Dünyanın Kalkınmaya Yeniden Odaklanmasına Yardımcı Olacak

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Gözlemciler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek 14. BRICS Zirvesi'nin ve bağlantılı diğer etkinliklerin gündeminin, dünyanın kalkınmaya yeniden odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Gözlemciler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek 14. BRICS Zirvesi'nin ve bağlantılı diğer etkinliklerin gündeminin, dünyanın kalkınmaya yeniden odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi. Zirve, "Yüksek Kaliteli BRICS Ortaklığının Teşviki, Yeni Küresel Kalkınma Döneminin Başlangıcı" temasıyla düzenlenecek. Aynı hafta içinde Üst Düzey Küresel Kalkınma Diyaloğu ve BRICS İş Forumu da düzenlenecek. Dünyanın önde gelen beş yükselen piyasasının ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderlerinin yanı sıra gelişmekte olan diğer ülkelerin liderleri de toplantılara katılacak.

Filipinler BRICS Stratejik Araştırmaları'nın kurucusu olan Herman Tiu Laurel, "BRICS ülkeleri 2022 yılında giderek daha da önemli hale geliyor" ifadelerini kullandı. Laurel, bu mekanizmanın dünyayı çatışma bataklığından çıkarma ve küresel toplumun dikkatini yeniden kalkınma üzerine odaklama konusunda BRICS ülkelerinin liderlik etmesine imkan verdiğini vurguladı. BRICS ülkeleri, küresel ekonominin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. Son yıllarda bu ülkeler dünyanın ekonomik büyümesine yüzde 50 oranında katkıda bulundu. Laurel, "BRICS ülkeleri, Kovid-19 sonrasında dünyanın ekonomik toparlanması ve çok taraflılık açısından vazgeçilmez ve önemli bir güç haline gelecek" diye konuştu.

Gözlemcilere göre BRICS kapsamındaki işbirliği halihazırda beş ülkeden fazlasını ilgilendiriyor. Bu işbirliğine dayalı mekanizma, kurulduğundan bu yana geleceğini, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin zenginliğiyle yakından ilişkili hale getirdi. 2017'deki BRICS Xiamen Zirvesi'nde "BRICS Artı" yaklaşımı benimsendi. Bu yaklaşım, BRICS üyeleri arasında daha fazla uyum için birlik ve koordinasyonu güçlendirmek ve tüm yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler için paylaşımlı kalkınma ve zenginliğe yönelik ortaklaşa arayışta BRICS'in "dost çevresini" genişletmek üzere tasarlandı. Yaklaşım, ortak çıkarların ilerletilmesi ve yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasının teşvik edilmesi, böylelikle daha geniş ortaklıklar yoluyla dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunulması amacıyla Birleşmiş Milletler, G20 ve diğer çerçeveler dahilinde işbirliği imkanlarını araştırıyor.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Araştırmaları Enstitüsü Çin Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi'nden önde gelen araştırmacı Rosalia Varfalovskaya, BRICS ülkelerinin küresel ekonomik yönetişimin geliştirilmesine ve küresel ekonomik toparlanmanın teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Rus uzman, "BRICS Artı" modelinin, ekonomik işbirliğinin potansiyelini daha fazla ortaya çıkaracağını sözlerine ekledi. Analistler, geçen yıl Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin düzenlenecek toplantılarda ele alınarak dikkatleri kalkınmaya çevirmesinin ve kalkınmayı yeniden uluslararası gündemin merkezine oturtmasının beklendiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözlemciler: Brıcs Gündemi Dünyanın Kalkınmaya Yeniden Odaklanmasına Yardımcı Olacak - Son Dakika

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