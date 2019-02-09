Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla - Gözlemece, Beşiktaş
28 dakika önce
Herkes gözleme yapabilir ama herkes Gül abla gibi gözleme yapamaz! Açılın Denizli'li Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla geliyor!
Herkes gözleme yapabilir ama herkes Gül abla gibi gözleme yapamaz! Açılın Denizli
'li Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla geliyor!
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:05 Kaynak: Youtube
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