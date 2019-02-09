Son Dakika Haberleri: Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla - Gözlemece, Beşiktaş

Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla - Gözlemece, Beşiktaş

28 dakika önce

Herkes gözleme yapabilir ama herkes Gül abla gibi gözleme yapamaz! Açılın Denizli'li Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla geliyor!

Herkes gözleme yapabilir ama herkes Gül abla gibi gözleme yapamaz! Açılın Denizli'li Gözlemeciler Kraliçesi Gül Abla geliyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:05 Kaynak: Youtube

Denizli, Genel
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