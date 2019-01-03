Son Dakika Haberleri: Gözler aralık enflasyonunda

Gözler aralık enflasyonunda

35 dakika önce

Bugün açıklanacak aralık enflasyonu öncesi dolar gece saatlerinde 5.72'ye kadar tırmandı.

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Bugün açıklanacak aralık enflasyonu öncesi dolar gece saatlerinde 5.72'ye kadar tırmandı. Kur sabah saatlerinde 5.40'ın üzerinde alıcı buluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:15 

Sabah, Ekonomi
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