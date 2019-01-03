Gözler aralık enflasyonunda
35 dakika önce
Bugün açıklanacak aralık enflasyonu öncesi dolar gece saatlerinde 5.72'ye kadar tırmandı.
Bugün açıklanacak aralık enflasyonu öncesi dolar gece saatlerinde 5.72'ye kadar tırmandı. Kur sabah saatlerinde 5.40'ın üzerinde alıcı buluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:15
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