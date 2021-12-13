Gözler asgari ücret zammında - Son Dakika

Türkiye'de gözler asgari ücret zammının belirleneceği toplantıya çevrildi. Sendikalar, asgari ücretin reel enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesini talep ediyor.Asgari ücret görüşmelerinin sürdüğü Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyecek zam kararının belli olması için dördüncü ve son toplantıdan çıkacak karar bekleniyor. Türk basınına yansıyan haberlerde, son toplantının ardından asgari ücret zammının bugün veya yarın kamuoyuna açıklanabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de brüt asgari ücret 2021 yılında yapılan zamla 3 bin 577 TL'ye, net 2 bin 825 lira 90 kuruşa yükselmişti. Ancak TL'nin sene içerisindeki değer kaybı asgari ücretin reel değerinin azalmasına neden oldu. Doların 14 TL'yi geçmesi ile birlikte asgari ücret 200 doların altına gerilemiş durumda.

TL'deki değer kaybına ve enflasyondaki artışa işaret eden sendikalar da bu nedenle asgari ücretin reel enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesini talep ediyor.

Sendikaların talepleri neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısı öncesi açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise üçüncü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Şunu hep biliyorsunuz ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında büyük farklar var. Hemen içeride sordum. Döviz kurlarının yılbaşından bu yana yüzde 85 arttığını, dolayısıyla milli paramızın da değer yitirdiğini görüyoruz. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon dolayısıyla insanların alım gücünün düşmesi, günlük fiyatların iki defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zor duruma soktu" diye konuştu.

Bakan: Artış beklentileri karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de hafta sonu yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin "Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" mesajını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bilgin, yaklaşık 6 milyon asgari ücretli olduğunu belirterek "Ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı. Bakan işçilerin büyük çoğunluğunun 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi.

DİSK'ten asgari ücret eylemi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da hafta sonu çeşitli kentlerde asgari ücret mitingi düzenledi. İstanbul'da düzenlenen eylemde konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kırmızı çizgilerinin 5 bin 200 TL olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, "Buradan, Kartal Meydanı'ndan hep birlikte altını kalın kalın çizgilerle çizerek söyleyelim. İşçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgisi 5 bin 200 liradır" dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasalar uyarınca işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılan toplantılarda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türk-İş temsil ediyor. Toplantılara TÜİK yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de katılıyor.

ANKA ,DHA,DW/BÖ,HS

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