Son Dakika Haberleri: Gözler, Fed başkanının mesajlarında
Son Dakika Ekonomi Haber

Gözler, Fed başkanının mesajlarında

1 saat önce

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.

Gözler, Fed başkanının mesajlarında, System.String[]
Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27 
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası, dolar haftaya yükselişle başladı Trump: Fed faiz indirmeli Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gözler, Fed başkanının mesajlarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]