Gözler, Fed başkanının mesajlarında
1 saat önce
Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27
Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed
) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.
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