Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir - Son Dakika

Bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Masada ise kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi ve yaklaşan Ramazan ayında alınabilecek tedbirler olacak.

1 MART'TAN BUGÜNE KADARKİ KORKUNÇ ARTIŞ GRAFİKLE ANLATILDI

Birçok ilde vakalar, 1 Mart itibari ile başlayan "Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci" sonrasında artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan günlük vaka sayısı 1 Mart 2021'den bu yana üçe katlandı. O günlerde 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı dün açıklanan verilerle birlikte neredeyse 30 bine dayandı. Bu süreci gösteren ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan grafik ise bugünkü Kabine'den sert tedbirlerin çıkacağı sinyallerini verdi.

İşte o grafik:

TAM KAPANMA İHTİMALİ OLAN İLLER

Kabine toplantısında özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi ele alınacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.