Son Dakika Haberleri: Gözler Kapalı Paintball Kapışması

Gözler Kapalı Paintball Kapışması

2 saat önce

Bu videoda paintball tüfeği ile gözlerimiz bağlı halde hedefe atış yapıyoruz.

Bu videoda paintball tüfeği ile gözlerimiz bağlı halde hedefe atış yapıyoruz. Ancak videoda göreceğiniz üzere, bu hiç de kolay bir şey değil. Yahut kolay da biz beceremedik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:10 Kaynak: Youtube

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