Gözler Kapalı Paintball Kapışması

Bu videoda paintball tüfeği ile gözlerimiz bağlı halde hedefe atış yapıyoruz.

Bu videoda paintball tüfeği ile gözlerimiz bağlı halde hedefe atış yapıyoruz. Ancak videoda göreceğiniz üzere, bu hiç de kolay bir şey değil. Yahut kolay da biz beceremedik.

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