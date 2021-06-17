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Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor

17.06.2021 22:14

- Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor Denizli'de kekiğin başkenti olarak bilinen Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde son yıllarda 'Mor Deniz' olarak bilinen lavanta da dikilmeye başlandı.

- Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor

DENİZLİ - Denizli'de kekiğin başkenti olarak bilinen Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde son yıllarda 'Mor Deniz' olarak bilinen lavanta da dikilmeye başlandı. Geçen yıl ilk kez turizme açılan lavanta tarlalarını sezon boyunca yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. 26 Haziran 2021'de mahallede düzenlenecek lavanta ve tarla günüyle lavanta bahçeleri ziyarete açılacak. Aralık ayına kadar devam edecek sezon boyunca lavanta tarlalarını bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye kekiğinin yüzde 86'lık bölümünün üretildiği kekiğin başkenti olarak bilinen Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde çiftçiler lavanta dikimine de ağırlık verdi. Mahallede lavanta dikili alan 2 bin dekara yükseldi. Tıbbi aromatik bitkiler içinde mor rengi eşsiz kokusu ve kozmetik sanayinde kullanılan değerli yağıyla öne çıkan lavanta Denizli içinde turizme yeni bir soluk getirdi. Halk arasında 'Mor Deniz' olarak anılan Gözler Mahallesindeki lavanta tarları geçen yıl ilk kez turizme açılmıştı. İlk yıl olmasına rağmen mahalledeki lavanta tarlalarını sezon boyunca 10 bin kişi ziyaret etti. 26 Haziranda Gözler Lavanta'da düzenlenecek tarla ve lavanta günüyle bu yılda lavanta tarlaları konuklarını ağırlamaya başlayacak. Mahallede lavanta turizmi Aralık ayına kadar devam edecek. Bu yıl lavanta tarlalarını yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Gözler Mahallesinde 24 dekarlık lavanta tarlasında, lavanta turizmini başlatan öncü yatırımcılardan Hüseyin Akkaya, beyaz cennet Pamukkale'yi yılda ziyaret eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin büyük bölümünü Gözler Lavanta tarlalarında ağırlamak istediklerini söyledi.

Lavanta tarlalarına yoğun ilgi

Lavanta tarlalarında sezon boyunca evlilik teklifi yapmak isteyenlerin, fotoğraf sanatçılarının, düğün fotoğrafçılarının ve lavanta tutkunlarının akınına uğradığını anlatan lavanta tarlası sahibi Akkaya, '1992 Yılından beri buyana kekik üretilen Gözler Mahallesi 2019 yılında Isparta Kuyucak köyüne gitmemizle 46 arkadaşla lavanta ekimine başladık. Geçen sene 10 bin misafir ağırladık burada. Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 65 tanesinden insan geldi bu tarlaya. İlk senemiz olmasına rağmen geçe sene 10 bin misafir lavanta bahçemizde ağırladık. Bu seneki hedefimiz lavanta bahçemize 100 bin üzeri misafir ağırlamak. Lavanta bahçemize gelen misafirlerimiz buranın kekiğiyle, lavantasıyla, adaçayı ve yayla havasıyla burada nefes alarak dinleniyorlar. Şuanda lavanta sezonu açmış bulunuyoruz. 26 Haziran 2021 Cumartesi günü şölen havasında lavanta günü yapacağız. Tüm lavanta severleri, Denizlili hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz" dedi.

Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor
Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor
Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor
Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor

Pamukkale, Haziran, Denizli, Lavanta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika


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