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Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor - Son Dakika

Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor

20.01.2022 11:18
Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklayacağı 20 Ocak günü saat 11.21'de Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,51 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,37'den, sterlin ise 18,45'ten alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 13,4313'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 13,51 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,37'den, sterlin/TL ise 18,45'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini kaydederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra Euro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını tahmin ediyor.

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Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor - Son Dakika
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