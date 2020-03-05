Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor - Son Dakika Dünya

Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak

Gözler Moskova'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bir araya geliyor.


Erdoğan'ın günü birlik çalışma ziyareti kapsamında gideceği başkent Moskova'da gerçekleşecek görüşmede İdlib özelinde Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:41 
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