Son Dakika Haberleri: Gözler Oğuzhan'da
Son Dakika Spor Gözler Oğuzhan'da - Son Dakika Spor

Gözler Oğuzhan'da

6 saat önce

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'un eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcıyor.

Gözler Oğuzhan'da, System.String[]

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'un eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Psikolojik kırılmayı aştığı belirtilen yıldız oyuncu için ekstra çalışma yapılıyor.


Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gündeminde Oğuzhan Özyakup var. Sezona iyi başlayan ancak Alanyaspor maçında çok iyi bir performans göstermesine karşın yaşadığı sakatlık sonrasında toparlanması uzun süren Oğuzhan için, Abdullah Avcı özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu futbolcunun eski günlerine dönmesi için yardımcılarıyla birlikte gerek fiziksel gerekse de psikolojik anlamda çalışmalar yapan Avcı, Oğuzhan'dan son derece umutlu. Sezon başında yaşanan düşük performans nedeniyle bu oyuncunun psikolojik kırılma yaşadığı ancak bunu da çok kısa sürede atlattığı belirtilirken, Oğuzhan'ın tam hazır hale gelmesi için de özel beslenme programında, terapi programına kadar özel bir çalışma yapılıyor. Konyaspor karşısında bu futbolcunun daha fazla süre almasını isteyen Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında da Oğuzhan'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın gizli golcüsü N'Koudou!
İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine darptan suç duyurusu: Locam bilgim dışında İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:59:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gözler Oğuzhan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]