Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? - Son Dakika

Konuyla ilgili Zafer Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda bir soruyu yanıtlarken Ümit Özdağ'ın mülteci paylaşımlarına ilişkin "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor." demişti.

Soylu'nun bu açıklamasının ardından Ümit Özdağ, Soylu'ya yanıt verdi ve bugün için saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini söyledi. Özdağ "Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." ifadelerini kullandı.