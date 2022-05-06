Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? - Son Dakika
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Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi?

06.05.2022 09:22
Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi?

Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili, "Operasyon çocuğu" ifadesini kullandığı Ümit Özdağ, bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'nın önünde olacağını söyledi. Özdağ, "Bakanlık kapısında bekle" dedi. Ankara'da gözler o saate çevrildi.

Zafer Partisi, bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıklayan genel başkanları Ümit Özdağ'ın tek başına olacağını ve olası provokasyonları engellemek için kimsenin bakanlık önüne gitmemesini istedi.

Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi?

Konuyla ilgili Zafer Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda bir soruyu yanıtlarken Ümit Özdağ'ın mülteci paylaşımlarına ilişkin "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor." demişti.

Soylu'nun bu açıklamasının ardından Ümit Özdağ, Soylu'ya yanıt verdi ve bugün için saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini söyledi. Özdağ "Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? - Son Dakika
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