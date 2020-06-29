Gözler TCMB ve enflasyonda olacak - Son Dakika

Gözler TCMB ve enflasyonda olacak

Dövizlerin yatay, Borsa İstanbul Endeksi'nin de (BIS100) artıda başladığı hafta boyunca piyasalarda, haftanın son işlem günü açıklanacak enflasyon verileri ile Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde olacak.

Dövizlerin yatay, Borsa İstanbul Endeksi'nin de (BIS100) artıda başladığı hafta boyunca piyasalarda, haftanın son işlem günü açıklanacak enflasyon verileri ile Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde olacak.

Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.09 artışla 114 bin 776 puanda başlayan BIST100, 114 bin 432 puan ile 115 bin 401 puan arasında dalgalandı. BIST100 öğleden sonra yüzde 0.66 artıya geçerken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.02, BIST Mali Endeks yüzde 1.28 artıda hareket ederken, zaman zaman eksiye geçen BIST Hizmetler Endeksi yatay hareket ediyor.

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Ünlü & Comment'e göre, Merkez Bankası'nın özellikle enflasyonun görünümü nedeniyle daha temkinli bir duruşa geçmesinin ardından bu hafta Haziran ayı TÜFE rakamının vereceği sinyaller yurtiçinde haftanın en önemli konu başlığını oluşturuyor:

"Lehte baz etkisinin olmamasının yanında gıda fiyatlarının seyri enflasyonun Haziran ayında ortalamaların üzerinde bir değer alabileceğine işaret ediyor.

"Beklenti anketinde 2003 bazlı seride ortalaması yüzde 0.0'a yakın olan Haziran ayı için yüzde 0.50 artış öngörülmüştü. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi durumunda mevcut durumda yüzde 11.39 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE yüzde 12'ye yaklaşacak.

"Yine bu hafta açıklanacak Para Politikası Kurulu özetlerinde ise TCMB'yi 25 baz puanlık faiz indirimi tahminlerine karşın beklemede kalmaya iten sebeplere ilişkin daha fazla detay arayacağız.

"Yurtdışında ise haftanın odak noktasında bir kez daha ABD olacak. Cuma günü ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle Haziran ayı istihdam rakamları Perşembe günü açıklanacak.

"Önceki ay beklentilerden çok daha güçlü bir performans gösteren istihdam rakamlarının bu eğilimini devam ettirmesi risk iştahının destek bulması adına da önem taşıyor.

"ISM imalat rakamının güç kazanarak büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesine yaklaşması da benzer bir etki yaratabilir. Diğer taraftan Haziran ayı Fed toplantısının tutanakları ise Çarşamba günü açıklanacak.

"Hatırlanacağı gibi toplantıda faiz oranlarında ve varlık alım programının büyüklüğünde değişikliğe gidilmezken 2022 sonuna kadar faizlerde değişiklik öngörülmemişti.

"Tutanaklarda özellikle negatif faiz ve getiri eğrisini kontrolüne yönelik tartışmalar odan noktasında olacaktır. Euro Bölgesi'nde ise bu hafta özellikle enflasyon rakamları ön planda olacak. Yüzde 1.0'in altında seyreden çekirdek TÜFE'de aşağı yönlü bir eğilim görülmesi ECB üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.

"Bölgede işsizlik oranının artması ve ücretlerdeki düşük büyüme enflasyon üzerindeki risklerin önümüzdeki aylarda da aşağı yönlü olacağına işaret ediyor. Bu açıdan bakıldığında enflasyonun bölgenin en önemli sorunlarından biri olarak kalmaya devam edeceğini söylemek mümkün.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8445 lira ve en yüksek 6.8577 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6775 lira ve en yüksek 7.7414 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4326 lira ve en yüksek 8.4921 lirayı gördükten sonra 8.43 – 8.44 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1217 - 1.1288 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1278 düzeyindeydi.


Para Politikası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gözler TCMB ve enflasyonda olacak - Son Dakika Ekonomi

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