Son Dakika Haberleri: Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi
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Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi

18 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla başlıyor.

Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla başlıyor. Yargı reformu, vergi reformu ve kıdem tazminatı ile nafaka gibi toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren yasal düzenlemeler, TBMM'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:36 
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