Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi
18 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla başlıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla başlıyor. Yargı reformu, vergi reformu ve kıdem tazminatı ile nafaka gibi toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren yasal düzenlemeler, TBMM'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:36
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