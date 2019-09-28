Gözler YEP ve bütçede

Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak. Yeni Ekonomi Programı ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.