Gözler YEP ve bütçede
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Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak.
Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak. Yeni Ekonomi Programı ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:11
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