Son Dakika Haberleri: Gözler YEP ve bütçede
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Gözler YEP ve bütçede

43 dakika önce

Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak.

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Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak. Yeni Ekonomi Programı ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:11 
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