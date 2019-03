Gözleri Dolan, Heyecanlanan, Umutlanan İnsanlar Gördüm

Adaylığının açıklanmasından itibaren İzmit'te güzel bir hava oluşturan Özen seçimlere son iki hafta kala kahve ve ev ziyaretlerine adeta asılıyor.

İzmit'te çok olumlu ve hızlı yayılan bir hava yakaladıklarını söyleyen Özen "Gittiğimiz her yerde İzmit'imizin insanları bizleri kendileri gibi hep güzel karşıladılar. Çok güzel dostluklar kurduk, insanımızla çok samimi muhabbetlerimiz oldu. Ve İzmit'in her yerinde, Yahya Kaptan'ından Kuruçeşme'sine, köylerimize kadar gittiğimiz her yerde gördüm ki; insanımız her şeyden önce samimiyeti görmek istiyormuş. Gittiği bir yerde başka konuşan, başka bir yerde farklı konuşan, iki oyun hesabını yapıp takla atanlardan bıkmış bizim insanımız. Oturup bizimle muhabbet edilmesini, hakikaten omuzumuzda bir dost eli hissedip dertlerimizin sorulmasını bekler olmuşuz. Beni dinlerken gözleri dolan insanlar gördüm, heyecanlanan, umutlanan insanlar gördüm.

SANDIĞA BİZİM İÇİN GİDECEK İNSANLAR VAR

Karşılaştığımız insanlar kendi partileri tarafından küstürülen, kalpleri kırılan, gönülleri görmezden gelinen insanlar. Yıllarca bu şehri yöneten partiye oy vermiş insanlar. Kendilerinin seçtikleri yöneticiler tarafından hor görülen, tepeden bakılan insanlar. Yolsuzluklardan, adam kayırmalardan, usulsüz işlerden, torpilcilikten bıkmışlardı ve sandığa gidip bir daha oy vermeyeceklerdi. Biz bu seçim aday olmasaydık belki de İzmit tarihinde seçimlere katılım oranının en düşük olduğu bir seçim görecektik. Çünkü ben bunu sahada görüyorum. Vatandaşımız 'Başkanım vallahi de billahi de sandığa gitmeyecektim. Ama artık oyum senin' diyor. Şimdi bu insanlara kim engel olabilir, kim tehdit edebilir, kim ne teklif edebilir? Yaklaşıyoruz, İzmit'te hep birlikte güzel günler göreceğiz inşallah"