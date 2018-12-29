Son Dakika Haberleri: Gözleri Görmeden Cami İnşa Etti

Gözleri Görmeden Cami İnşa Etti

1 saat önce

Bursa'da gözleri yüzde 10 gören engelli vatandaş, 4 bin kibrit çöpü kullanarak devasa büyüklükte cami maketi yaptı.

Gözleri Görmeden Cami İnşa Etti, System.String[]
Bursa'da gözleri yüzde 10 gören engelli vatandaş, 4 bin kibrit çöpü kullanarak devasa büyüklükte cami maketi yaptı.

Çocukken vurulan iğne sonucu gözlerindeki görme oranı yüzde ona düşen İhsan Albayrak, hayata sıkı sıkı sarıldı. Yıllarca PTT'de hizmetli olarak çalıştıktan sonra emekli olan İhsan Albayrak, emekli olduktan sonra boş vakitlerini el işleriyle uğraşarak geçirmeye başladı. Mahallesinde dernek kurarak cami inşa ettirmeye başlayan görme engelli Albayrak, camiyi tamamlayamayınca onun maketini bitirmeye karar verdi. 4 bin kibrit çöpünü tek tek yapıştırarak 9 ayda devasa cami maketini bitirerek hayalini gerçekleştirdi.

Engelli olanların hayata küsmemesi gerektiğini ifade eden İhsan Albayrak, "Çocukken vurulan iğne yüzünden gözlerimi neredeyle tamamen kaybettim. Şimdi sadece yüzde 10 görüyorum. Ben hayata küsmedim. PTT'de uzun yıllar hademe olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra can sıkıntısından el sanatları yapmaya başladım. Cami maketi yapmaya karar verdim. Bu maketi 4 bin kibrit çöpü kullanarak 9 ayda bitirdim. Devasa büyüklükte bir maket oldu. Ben bu maketi yaparak engellilerin istedikleri takdirde bir şeyleri başarabileceğini göstermek istedim" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:11 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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