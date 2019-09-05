Son Dakika Haberleri: Gözleri görmeyen yaralı porsuk tedavi altına alındı
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Gözleri görmeyen yaralı porsuk tedavi altına alındı

3 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan ve gözlerinin görmediği belirlenen yaralı porsuk tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan ve gözlerinin görmediği belirlenen yaralı porsuk tedavi altına alındı.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Kozluca köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yol kenarındaki hareket edemeyen porsuğu fark etti.

Hayvanın yaralı ve gözlerinin görmediğini anlayan ekip, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekip porsuğu alarak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Porsuğun nesli tükenme tehlikesi altında olduğu ve Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kozluca, Kütahya, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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