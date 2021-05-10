Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar - Son Dakika

Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar

10.05.2021 14:34

ADANA'dan Gaziantep yönüne otomobille seyahat eden bir hayvanseverin yol kenarında gözleri oyulmuş halde bulup veterinere götürdüğü sokak kedisinin göz küreleri alınıp, göz kapaklarına altışar dikiş atıldı.

ADANA'dan Gaziantep yönüne otomobille seyahat eden bir hayvanseverin yol kenarında gözleri oyulmuş halde bulup veterinere götürdüğü sokak kedisinin göz küreleri alınıp, göz kapaklarına altışar dikiş atıldı.

Otomobiliyle 5 Mayıs günü Gaziantep'e doğru ilerleyen bir hayvansever, yol kenarında yaralı bir kedi gördü. Otomobilini yol kenarında durduran kişi, kedinin gözlerinden yaralı olduğunu fark etti. İnternetten yakın bir veteriner hekim kliniği arayan vatandaş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'nin adresine ulaştı. Yaralı kediyi İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya teslim eden vatandaş, tedavi başladığı sırada klinikten ayrıldı.

'İKİ GÖZÜ DE OYULMUŞ'Kediyi muayene ettiğinde ilk başta enfeksiyona bağlı bir vaka olmasını dilediğini ancak yaptığı inceleme sonucu kedinin iki gözünün oyulduğunu tespit ettiğini dile getiren Laçinbala, "Mübarek ramazan ayında böyle bir olayın karşımıza çıkması bizleri derinden yaraladı ve Hayvan Hakkı Yasası'nın revize edilmesi konusu tekrar aklımıza geldi" dedi.'TAŞ VEYA KÜT CİSİMLE GÖZLERİ DARBE ALMIŞ'Ali Laçinbala, yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonunda kedinin parçalanmış göz kürelerinin dip kısımlarından elektrokoterle kanamasız bir şekilde yerinden alınıp, göz kapaklarının ise karşılıklı mühürlendiğini belirtti. Tedavi sürecini anlatan Laçinbala, "Enfeksiyondan değil de resmen bir darbe almış. Bu taş olabilir veya küt çisim travması olabilir. İki gözünde de göz küresi tamamen dışarıda ve çok ciddi nekrozlar vardı. Ayrıca kedimiz geldiğinde açlıktan ölmek üzereydi hemen gelir gelmez sıvı takviyesine, mineral takviyesine başladık. Göz kürelerini aldığımız canımızın göz kapaklarına altışar dikiş attık gözleri mecburen mühürlemek zorunda kaldık. Antibiyotik tedavimiz devam ediyor. Uyuz etkenine de rastladık" diye konuştu.'HAYVANLARA YAŞAM HAKKI VERİLSİN''Yakışıklı' ismini verdiği kedinin operasyondan 12 saat sonra tamamen kendisine geldiğini ancak hala seslerden çok korktuğunu anlatan Laçinbala şunları söyledi:

"Kedimiz artık beslenebiliyor, su içebiliyor ve yürüyerek ortamı keşfedebiliyor. Hayvan Hakkı Yasası'nı önemsiyoruz çünkü hayvana şiddet gösteren birisi bizimle yan yana yemek yiyemesin. Bunlar ifşa edilsin, bu hayvanlara yaşam hakkı verilsin istiyoruz. Bu canlara şiddet uygulayan birisinin eşine, çocuklara veya bir kadına ilk fırsatta şiddet uygulayacağı bilimsel bir gerçektir. Artık bu şiddet kabahatten suça dönüşsün."


Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar
Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar

Hayvan Hakları Federasyonu, Veteriner, Gaziantep, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: İçkili mekanlarla ilgili yeni kurallar geliyor İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: İçkili mekanlarla ilgili yeni kurallar geliyor Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Tüm ülkede aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı Tüm ülkede aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
16:04 Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti
16:01 Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi
15:30 Organize kedi çetesi marketi soydu! O anlar izleyenleri şaşırttı
15:15 Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım
14:55 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi Mesut Özil oldu
14:54 Mescid-i Aksa'nın minaresinden yankılanan tarihi çağrı: Selahaddinler nerede? Bize Selahaddin'i gönder
14:50 Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu
14:34 Erol Bulut, Gaziantep iddialarını doğruladı: Teklif geldi, düşünüyorum
14:27 Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü         
16:06
Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi         
16:02
"Cinsel partilerden bıktık, karakter eksik" diyen Mustafa Cengiz'in fikirleri derbide değişti         
15:21
6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi Mesut Özil oldu 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi Mesut Özil oldu         
14:55
Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi         
14:48
Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu         
14:26
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can aldı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can aldı         
13:26
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale etti Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale etti         
09:53
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 16:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kedisinin gözlerini oymuşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement