Gözlerinde Kataraktla Doğan Muhammet İlaçlarına Kavuştu

AFYONKARAHİSAR'da, anne karnında kaptığı enfeksiyon nedeniyle gözlerinde katarak hastalığıyla doğan ve ameliyatla görme yetisini kazanan 8 aylık Muhammet Basri Efe Akçeşme'nin görme yetisi ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için kullanması gereken ilaçlar yurtdışından getirildi.

AFYONKARAHİSAR'da, anne karnında kaptığı enfeksiyon nedeniyle gözlerinde katarak hastalığıyla doğan ve ameliyatla görme yetisini kazanan 8 aylık Muhammet Basri Efe Akçeşme'nin görme yetisi ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için kullanması gereken ilaçlar yurtdışından getirildi. Temin edilen 15 kutu ilaç minik Muhammet'in ailesine teslim edildi. 10 kutu ilaç Fransa'da eczacılık yapan ve Muhammet ile hemşehri olan Afyonkarahisarlı bir çift tarafından bulunurken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven tarafından alındı. 5 kutu ilaç da Türk Eczacıları Birliği tarafından temin edildi.



Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Konarı Köyü'nde oturan Hasan (35) ve Gülbeyaz (36) Akçeşme çiftinin bebekleri Muhammet Basri Efe, 8 ay önce dünyaya geldi. Anne ve babanın 2 aylıkken kontrol için götürdüğü özel hastanede doktor, bebeğin gözlerinin tepki vermemesinden şüphelenerek, aileyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne yönlendirdi. Üniversite hastanesinde yapılan muayenede bebeğin gözlerinde katarakt olduğu için göremediği belirlendi.



2 AYLIKKEN ANKARA'YA SEVK EDİLDİ



Doktorların Muhammet'in tedavisinin Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde daha sağlıklı yapılabileceğini söylemesi üzerine aile, bebekleriyle Ankara'ya gitti. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerde, Gülbeyaz Akçeşme'nin, hamilelik döneminde hayvanlardan insana bulaşabilen 'toksoplazma' adlı parazit yüzünden enfeksiyon kaptığı belirlendi. Minik Muhammet'in de bu enfeksiyon nedeniyle gözlerinde katarakt oluştuğu ve göremediği tespit edildi. Her iki gözündeki katarakt ameliyatla alınan ve görme yetisini kazanan Muhammet'e, gözlerinin ışıktan korunması için lens kullandırıldı. Minik Muhammet'in vücudundaki enfeksiyonun atılması için de 1 yıl ilaç tedavisi gerektiği belirtildi. Bunun için Almanya'dan geçen yıl eylül ayında parasının yarısını devlet, yarısını ailenin karşıladığı ve 3 ay kullanılabilecek kadar 3 ilaç getirildi.



İLAÇLAR BULUNDU



Aile, 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet'in görme yetisini ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için ilaç tedavisini sürdürürken, baba Hasan Akçeşme, geçen aralık ayında yeniden ilaç getirtilmesi için Türk Eczacıları Birliği'nin yurt dışından ilaç temin birimine başvurdu. İlaç, Almanya'daki firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle getirilemedi. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar yüzünden Muhammet bir süre ilaç kullanamazken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in devreye girip, danışmanlarından birini özel olarak görevlendirmesi sonrası ilaçlar uzun uğraşlar sonucu bulundu.



15 KUTU İLAÇ BULUNDU



Afyonkarahisarlı olan ve Fransa'da eczacılık yapan İsmail ve Arzu Erdoğan çiftinin temin ettiği ilaçlar, Emirdağlı başka bir gurbetçi tarafından Türkiye'ye getirildi. Gurbetçinin Eskişehir'e getirdiği 10 kutu ilaç milletvekilinin danışmanı tarafından aldırıldı. Fransa'dan getirtilen ilaçların yanı sıra baba Hasan Akçeşme'nin başvurusu üzerine Türk Eczacıları Birliği tarafından da Almanya'dan 5 kutu ilaç getirtilebildi. Toplam 15 kutu ilaç Milletvekili İbrahim Yurdunuseven tarafından AFSÜ Hastanesi'nde tedavi gören Muhammet'in ailesine dün teslim edildi. 15 kutu ilacın Muhammet için 6 ay yeteceği belirtilirken, Fransa'daki eczacı çiftin 10 kutu daha ilaç temin ettiği, bu ilaçların da kısa süre içerisinde aileye gönderileceği kaydedildi.



10 KUTU DAHA İLAÇ GELECEK



Minik Muhammet'in ilaçlarına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Yurdunuseven, ilaç temini konusunda destek olan Fransa'da eczacılık yapan Emirdağlı İsmail ile Arzu Erdoğan çiftine teşekkür etti. Hastaneye bu sefer mutlu bir şekilde geldiğini söyleyen Yurdunuseven, "Biz insanlar genelde rahatsızlandığımız zaman hastaneye geliriz. Fakat ben buraya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sizler vasıtası ile haber edilen minik Muhammet'in ilaçlarının takipçisi olacağımızı söylemiştik. Hükümetimizin bu ilacı getirteceğini de ifade etmiştik. Fakat bu ilaç, üretiminin yapıldığı fabrikada oluşan bir sıkıntıdan dolayı temin edilemiyordu. Minik Muhammet'in ilaçsız kaldığı tüm dünyada seyredilmiş ve duyulmuş. Özellikle ismini zikretmek istiyorum, Fransa'da eczacılık yapan Emirdağlı hemşehrimiz İsmail Bey ve eşi Arzu Hanım benimle irtibata geçti ve ilacı bulabileceklerini söylediler. Daha sonra arayıp, ilacı temin ettiklerini ve göndermek istediklerini söylediler. Özellikle burada Türk milletinin hassasiyet içerisinde ve yardımsever olduğunu görüyoruz. İsmail Bey ve Arzu Hanım'a teşekkür ediyorum. Sonra beni tekrar arayarak güzel bir müjde verdiler. 10 kutu daha ilaç bulduklarını, ihtiyaç olduğunda göndermek istediklerini söylediler. Ayrıca hükümetimiz de bu sıkıntıyı çözerek 8 kutu daha getirtecek. İnşallah hastalık bitinceye kadar ilaçlar temin edilecek. Vesile olan, minik Muhammet'e destek olan, emek harcayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



'ARTIK MUHAMMET'İM İYİLEŞECEK'



Baba Hasan Akçeşme de Milletvekili Yurdunuseven'e ilacın Türkiye'ye getirilmesinde gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Akçeşme, ayrıca Fransa'da yaşayan İsmail ve Arzu Erdoğan çiftine ve oğlu Muhammet'in yaşadığı ilaç sıkıntısını duyuran medya mensuplarına da teşekkür ederek, "Artık Muhammet'im ilaçsız kalmayacak. İnşallah iyileşecek. Milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven'e, hemşehrilerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



- Afyonkarahisar

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