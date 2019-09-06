Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı biber yedi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen Üzüm ve Biber Festivali'nde bir vatandaş, gözlerinden yaş gelinceye kadar acı biber yedi.

İslahiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2 gün süren biber festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanındaki kalabalığı ve gazetecileri gören Ahmet Gezer isimli bir vatandaş, yanındakilerin de gazına gelerek acı biberleri yemeye başladı. Acıyı sevdiğini ve kendisine dokunmadığını söyleyen Gezer, hiçbir şey içmeden, ekmek ve tuz olmadan sade bir şekilde acı biberleri yemeye başladı. Zorlanmadan 10 adet acı biberi yiyen Ahmet Gezer, yanındakilerin telkinleri ile 23 adet biberi yemeyi başardı. Gözleri yaşarana kadar acı biberleri yiyen Ahmet Gezer, sıcak havada soğuk ter döktü.

Yanındaki üreticiler tarafından teri silinen Gezer, biberin çok acı olduğunu belirterek, daha fazla yiyemeyeceğini söyledi.

En güzel kırmızı biber ve en güzel üzüm yarışmalarının yapıldığı programda en iyi ürünlerin sahiplerine altın ve çeşitli hediyeler verildi. İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfe Kotan tarafından, festivali düzenleyen ve emeği geçenlere plaket verilirken, iki günün sonunda ilçe halkı düzenlenen konserlerle coşkulu anlar yaşadı.