Son Dakika Haberleri: Gözlerini Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar

Gözlerini Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar

23 dakika önce

Kahramanmaraş'ta amatör futbol takımı, görme engellilerle birlikte halı saha maçında karşı karşıya geldi.

Gözlerini Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ta amatör futbol takımı, görme engellilerle birlikte halı saha maçında karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından 7-14 Ocak Dünya Görme Engellileri Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 1920 Maraşspor takımı, görme engellilerle halı saha maçında karşı karşıya geldi. Görme engellilerin toplumda farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen futbol maçında, gözleri bağlanan futbolcuların, halı saha maçında zorlandığı gözlemlendi.

Halı saha maçında görme engellilerle birlikte top koşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Biz her şart altında biriz ve beraberiz. Sporun önemini de biliyoruz, her yaşta herkese spor sloganının bugün burada bir örneğini yaşıyoruz" dedi.

Görmeden futbol maçı yapacaklarını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam, amaçlarının toplumda görme engellileri daha iyi anlamak olduğunu belirtti. Akşam, "Burada zilli topla bir maç yapacağız, toplumsal farkındalık ve mesaj vermeyi hedefliyoruz. Görmeden bir müsabaka yapacağız" dedi.

Eşit şartlarda görenler ile görmeyenlerin maç yapacağını ifade eden görme engelli Mustafa Çakmak, "Şartlar eşit olsun diye 1920 Maraşspor futbolcularının da gözleri kapatılmıştır. Bizim de gözlerimiz kapatılmıştır. Zaten birçok üyemiz görme engellidir. Şartlar eşit olsun diye bütün arkadaşlarımızın gözünde bandaj var" dedi.

1920 Maraşspor futbolcusu Mesutcan Ayyıldız ise, "İlk defa yaşadığımız bir duygu ve bayağı zorlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi onları daha iyi anlamaya alışıyoruz. Zor bir duyguymuş onu anladık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:36:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gözlerini Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]