Gözlerini Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar

Gözlerini bağlayıp görme engellilerle maç yaptılar Kahramanmaraş'ta Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 1920 Maraşspor takımı oyuncuları, Dünya Görme Engellileri Haftası dolayısıyla organize edilen maçta gözlerini bağlayıp görme engellilerle karşı karşıya geldiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta...

Gözlerini bağlayıp görme engellilerle maç yaptılar

Kahramanmaraş'ta Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 1920 Maraşspor takımı oyuncuları, Dünya Görme Engellileri Haftası dolayısıyla organize edilen maçta gözlerini bağlayıp görme engellilerle karşı karşıya geldi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta amatör futbol takımı, görme engellilerle birlikte halı saha maçında karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından 7-14 Ocak Dünya Görme Engellileri Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 1920 Maraşspor takımı, görme engellilerle halı saha maçında karşı karşıya geldi. Görme engellilerin toplumda farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen futbol maçında, gözleri bağlanan futbolcuların, halı saha maçında zorlandığı gözlemlendi.

Halı saha maçında görme engellilerle birlikte top koşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Biz her şart altında biriz ve beraberiz. Sporun önemini de biliyoruz, her yaşta herkese spor sloganının bugün burada bir örneğini yaşıyoruz" dedi.

Görmeden futbol maçı yapacaklarını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam, amaçlarının toplumda görme engellileri daha iyi anlamak olduğunu söyledi. Akşam, "Burada zilli topla bir maç yapacağız, toplumsal farkındalık ve mesaj vermeyi hedefliyoruz. Görmeden bir müsabaka yapacağız" dedi.

Eşit şartlarda görenler ile görmeyenlerin maç yapacağını söyleyen görme engelli Mustafa Çakmak, "Şartlar eşit olsun diye 1920 Maraşspor futbolcularının da gözleri kapatılmıştır. Bizim de gözlerimiz kapatılmıştır. Zaten birçok üyemiz görme engellidir. Şartlar eşit olsun diye bütün arkadaşlarımızın gözünde bandaj var" dedi.

1920 Maraşspor futbolcusu Mesutcan Ayyıldız ise, "İlk defa yaşadığımız bir duygu ve bayağı zorlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi onları daha iyi anlamaya alışıyoruz. Zor bir duyguymuş onu anladık" diye konuştu.

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